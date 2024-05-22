Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураГепаризин PLC (Heparisin PLC) Гепаризин PLC (Heparisin PLC) (491301) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 531,18 грн Без рецепта 30 шт від 531,18 грн В наявності в 192 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ВАЛАРТІН ФАРМА Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура