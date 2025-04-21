Гепаризин PLC (Heparisin PLC)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
820,79
Економія при броні: -135,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
850,66
Економія при броні: -165,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
778,70
Економія при броні: -65,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
649,09
Економія при броні: -101,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
491,81
Економія при броні: -22,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
814,55
Економія при броні: -114,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
497,39
Економія при броні: -77,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн