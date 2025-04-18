Гепаризин PLC (Heparisin PLC)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 388 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
817,70
Економія при броні: -102,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
851,72
Економія при броні: -69,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
832,34
Економія при броні: -162,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
806,21
Економія при броні: -27,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
811,36
Економія при броні: -91,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн