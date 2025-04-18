Гепаризин PLC (Heparisin PLC)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
843,28
Економія при броні: -149,07 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
809,95
Економія при броні: -98,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
752,40
Економія при броні: -58,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
486,58
Економія при броні: -17,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
815,26
Економія при броні: -81,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
821,65
Економія при броні: -87,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
813,38
Економія при броні: -31,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
821,08
Економія при броні: -38,35 грн
Аптека ваш консультант
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
809,48
Економія при броні: -121,55 грн