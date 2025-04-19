Гепаризин PLC (Heparisin PLC)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
813,07
Економія при броні: -152,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
833,04
Економія при броні: -172,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
842,64
Економія при броні: -182,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
824,54
Економія при броні: -164,39 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
821,18
Економія при броні: -160,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
833,59
Економія при броні: -172,27 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
808,70
Економія при броні: -135,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
819,44
Економія при броні: -36,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
783,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ГЕПАРИЗИН® PLC капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
818,92
Економія при броні: -131,39 грн