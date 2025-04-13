катетери для годування

Катетер для годування немовлят

8 препаратівЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8 №1
GALMED
від 22,65 грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 6 №1
GALMED
від 38,00 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8/40 №1
GALMED
від 50,17 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 6/40 №1
GALMED
від 50,17 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Сн 06/40 №1
GALMED
Немає в наявності
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Сн 05/40 №1
GALMED
Немає в наявності
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 10/40 №1
GALMED
Немає в наявності
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Сн 08/40 №1
GALMED
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 38,00 грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
GALMED
Форма випуску
Ch 8
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби