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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8 №1
GALMED
від
22,65
грн
в 7 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 6 №1
GALMED
від
38,00
грн
в 1 аптеці
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8/40 №1
GALMED
від
50,17
грн
в 1 аптеці
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 6/40 №1
GALMED
від
50,17
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Сн 06/40 №1
GALMED
Немає в наявності
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Сн 05/40 №1
GALMED
Немає в наявності
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 10/40 №1
GALMED
Немає в наявності
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Сн 08/40 №1
GALMED
Немає в наявності
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Форма випуску
CH 10/40
Ch 6
Ch 6/40
Ch 8
Ch 8/40
СН 05/40
СН 06/40
СН 08/40
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Ціни в
Київ
від
38,00
грн
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Характеристики
Виробник
GALMED
Форма випуску
Ch 8
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
катетери для годування
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