Катетер для годування немовлят
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 55
2.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
2.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
В містах поряд
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Волочиськ, вул. Незалежності, 68
161.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
181.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Коршинського Івана, 20-Б
183.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 9
216.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
D.s.
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
217.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
220.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Буковинська, 6-А
223.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
228.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Летичів, вул. Героїв Крут, 1
264.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 99
361.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8/40 №1
GALMED
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
465.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6/40 №1
GALMED
42,80
Економія при броні: -1,58 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8/40 №1
GALMED
49,59
Економія при броні: -1,83 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
465.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
55,50
Економія при броні: -17,50 грн
Мед-сервіс
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
473.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6/40 №1
GALMED