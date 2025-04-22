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Катетер для годування немовлят
Катетер для годування немовлят
Чернігів
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
127.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6/40 №1
GALMED
43,95
Економія при броні:
-2,70 грн
41,25
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8/40 №1
GALMED
50,27
Економія при броні:
-3,09 грн
47,18
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
129.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
55,50
Економія при броні:
-17,50 грн
38,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
158.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6/40 №1
GALMED
14,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 99
331.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8/40 №1
GALMED
12,72
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Героїв Крут, 1
350.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
25,70
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
382.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
36,90
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
36,90
грн
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D.s.
Відчинено
Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
384.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
34,30
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 9
385.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
30,10
грн
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Undefined
Волочиськ, вул. Незалежності, 68
419.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
32,10
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
458.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
18,30
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Буковинська, 6-А
523.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
38,40
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
50,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Личаківська, 55
542.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
38,40
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
38,40
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
542.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
38,40
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
700.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
36,60
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Коршинського Івана, 20-Б
716.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
38,40
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
42,85
грн
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