Катетер для годування немовлят
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
55,50
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6/40 №1
GALMED
42,77
Економія при броні: -1,51 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8/40 №1
GALMED
50,48
Економія при броні: -1,78 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
36.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6/40 №1
GALMED
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Немирів, вул. Костельна, 99
204.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8/40 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Летичів, вул. Героїв Крут, 1
239.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
277.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
D.s.
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
279.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Хмельницький, вул. Молодіжна, 9
280.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
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Волочиськ, вул. Незалежності, 68
324.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
344.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Буковинська, 6-А
409.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
466.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Личаківська, 55
466.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
606.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
D.s.
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Ужгород, вул. Коршинського Івана, 20-Б
627.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED