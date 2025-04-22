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Катетер для годування немовлят
Катетер для годування немовлят
Вінниця
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Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 99
38.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8/40 №1
GALMED
12,72
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Летичів, вул. Героїв Крут, 1
65.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
25,70
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
110.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
36,90
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
36,90
грн
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D.s.
Відчинено
Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
112.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
34,30
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 9
113.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
30,10
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
151.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
18,30
грн
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Undefined
Волочиськ, вул. Незалежності, 68
168.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
32,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
183.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6/40 №1
GALMED
13,40
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
196.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
55,50
Економія при броні:
-17,50 грн
38,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
197.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6/40 №1
GALMED
43,20
Економія при броні:
-1,90 грн
41,30
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8/40 №1
GALMED
49,58
Економія при броні:
-2,18 грн
47,40
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Буковинська, 6-А
214.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
38,40
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
50,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
327.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
38,40
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 55
327.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
38,40
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
38,40
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
431.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
36,60
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Коршинського Івана, 20-Б
458.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 №1
GALMED
38,40
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 №1
GALMED
42,85
грн
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