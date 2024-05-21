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Адетрисан (Adetrisan) (437854) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Адетрисан (Adetrisan)
Ціна в місті Київ
від 238,40 грн
Без рецепта
30 шт від 238,40 грн
В наявності в 273 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів