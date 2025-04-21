Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
380,65
Економія при броні: -73,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
377,47
Економія при броні: -14,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
389,58
Економія при броні: -74,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
367,30
Економія при броні: -50,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
387,40
Економія при броні: -25,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
384,93
Економія при броні: -67,52 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
381,64
Економія при броні: -18,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
374,13
Економія при броні: -12,23 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
386,35
Економія при броні: -24,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
384,68
Економія при броні: -22,83 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
377,24
Економія при броні: -15,39 грн