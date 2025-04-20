Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
381,52
Економія при броні: -61,07 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
378,99
Економія при броні: -58,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
380,47
Економія при броні: -62,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
378,04
Економія при броні: -60,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
383,70
Економія при броні: -21,78 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
374,38
Економія при броні: -53,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
401,50
Економія при броні: -81,27 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн