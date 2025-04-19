Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
386,28
Економія при броні: -24,09 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
366,04
Економія при броні: -13,18 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
376,19
Економія при броні: -50,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
385,99
Економія при броні: -59,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
374,69
Економія при броні: -48,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
381,23
Економія при броні: -20,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
381,81
Економія при броні: -41,63 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
377,28
Економія при броні: -57,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
375,00
Економія при броні: -74,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
380,11
Економія при броні: -60,32 грн