Київ (адресу не вказано)
Доступно в 412 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється за 3 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
381,49
Економія при броні: -51,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
381,43
Економія при броні: -18,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
387,04
Економія при броні: -77,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
376,70
Економія при броні: -49,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
372,10
Економія при броні: -13,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
377,28
Економія при броні: -47,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм
363,80 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Саксаганського, 107
2.0 км
Адетрисан капсули №30
Бовіос Фарм