Бандаж для колінного суглобу (Bandage for the knee joint) (412786) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 177,58 грн
Без рецепта
1 шт від 177,58 грн 1 шт від 129,00 грн 1 шт від 180,29 грн 1 шт від 184,40 грн 1 шт від 176,03 грн 1 шт від 282,07 грн 1 шт від 205,10 грн 1 шт від 227,02 грн 1 шт від 426,00 грн 1 шт від 261,72 грн 1 шт від 890,00 грн 1 шт від 188,61 грн 1 шт від 890,00 грн 1 шт від 442,10 грн 1 шт від 266,40 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
Розмір 3
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
7106/2007 від 14.12.2012