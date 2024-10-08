АЧЕФЛАН (ACHEFLAN) (400274) - інструкція із застосування Косметичні засоби
АЧЕФЛАН інструкція із застосування
Характеристика
Олія кордії (Cordia Verbenacea) завдяки активним речовинам (α–гумулен та транс–каріофілен) відома потужною протизапальною та аналгетичною активністю через вплив на цитокіни ФНО–α, ІЛ–1β, простагландин Е2, ЦОГ2 та фактор NF–κB. Крім того, олія кордії сприяє ремоделюванню епідермісу та збільшенню розподілу колагену.
Рекомендації по використанню
застосовується як допоміжний засіб, при тендинітах (запаленнях тканини сухожилля), артритах, міофасціальному больовому синдромі (синдромі, що характеризується тривалим болем у фасції — м’якій сполучній тканині); при болю у різних частинах спини; при запальних станах, пов’язаних з травмами кінцівок; при розтягненнях зв’язок та гематомах (синцях).
Спосіб застосування та дози. Крем наносять зовнішньо тонким шаром на ділянку шкіри, де відчувається біль, 2–3 рази на добу. Тривалість застосування становить від 1 до 2 тижнів і може бути подовжена до 4 тижнів. Тривалість застосування залежить від стану людини. Ачефлан призначений для застосування у дорослих.
Протипоказання
Ачефлан протипоказаний у наступних ситуаціях:
– особам з підвищеною чутливістю до Cordia verbenacea або до будь-якого іншого компоненту крему.
– при порушеннях цілісності тканин (наприклад, ранах, опіках, інфікованих ураженнях і т.п.)
Побічна дія
повідомлень щодо побічних ефектів, пов’язаних з застосуванням Cordia Verbenacea або компонентів препарату, немає.
Особливості застосування
Ачефлан крем призначений лише для зовнішнього застосування, його не можна приймати внутрішньо.
Крем не слід застосовувати разом з іншими засобами для зовнішнього застосування.
Крем рідко може викликати підвищення місцевої чутливості. Крем Ачефлан не має подразнюючої дії на слизову оболонку очей. Проте, у випадку контакту з очима, рекомендується промити уражену ділянку водою.
Період вагітності та годування груддю. Цей засіб не слід застосовувати вагітним жінкам без консультації лікаря.
Умови зберігання
зберігати при кімнатній температурі (15 — 30 °С) у захищеному від світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності. Крем Ачефлан придатний протягом 36 міс з дати виробництва.