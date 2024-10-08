застосовується як допоміжний засіб, при тендинітах (запаленнях тканини сухожилля), артритах, міофасціальному больовому синдромі (синдромі, що характеризується тривалим болем у фасції — м’якій сполучній тканині); при болю у різних частинах спини; при запальних станах, пов’язаних з травмами кінцівок; при розтягненнях зв’язок та гематомах (синцях).

Спосіб застосування та дози. Крем наносять зовнішньо тонким шаром на ділянку шкіри, де відчувається біль, 2–3 рази на добу. Тривалість застосування становить від 1 до 2 тижнів і може бути подовжена до 4 тижнів. Тривалість застосування залежить від стану людини. Ачефлан призначений для застосування у дорослих.