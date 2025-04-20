Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
388,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
463,89
Економія при броні: -94,44 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
410,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
464,06
Економія при броні: -75,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
460,80
Економія при броні: -78,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
454,23
Економія при броні: -67,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
462,61
Економія при броні: -75,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
388,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
459,65
Економія при броні: -72,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
470,77
Економія при броні: -92,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
459,20
Економія при броні: -68,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
470,24
Економія при броні: -92,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
467,49
Економія при броні: -89,56 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
459,20
Економія при броні: -68,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
388,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
410,00
Економія при броні: -43,00 грн