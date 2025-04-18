Київ (адресу не вказано)
Доступно в 664 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
529,90
Економія при броні: -128,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
459,20
Економія при броні: -57,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
523,00
Економія при броні: -138,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
467,33
Економія при броні: -79,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
464,66
Економія при броні: -78,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
459,20
Економія при броні: -57,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
459,79
Економія при броні: -72,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
471,55
Економія при броні: -84,08 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
453,90
Економія при броні: -13,62 грн