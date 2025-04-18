Харків (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
456,78
Економія при броні: -46,71 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
458,56
Економія при броні: -71,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
459,20
Економія при броні: -59,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
459,20
Економія при броні: -59,20 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
459,20
Економія при броні: -59,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
457,76
Економія при броні: -69,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
461,87
Економія при броні: -78,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
465,18
Економія при броні: -82,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
459,20
Економія при броні: -59,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
АЧЕФЛАН крем туба 30 г №1
Фармліга
459,31
Економія при броні: -77,64 грн