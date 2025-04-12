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Відріз марлевий Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
5 препаратів
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник"
3 м х 90 см №1
МТК Максімед
від
40,55
грн
в 31 аптеці
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник"
1 м х 90 см №1
МТК Максімед
від
14,31
грн
в 30 аптеках
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник"
2 м х 90 см №1
МТК Максімед
від
27,40
грн
в 20 аптеках
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник"
10 м х 90 см №1
МТК Максімед
від
138,76
грн
в 19 аптеках
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник"
5 м х 90 см №1
МТК Максімед
від
69,55
грн
в 9 аптеках
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Форма випуску
1 м х 90 см
10 м х 90 см
2 м х 90 см
3 м х 90 см
5 м х 90 см
Ціни в
Київ
від
14,31
грн
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Характеристики
Виробник
МТК Максімед
Форма випуску
3 м х 90 см
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Марля
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