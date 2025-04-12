Марля

Відріз марлевий Бавовник (Gauze cut Bavovnik)

5 препаратівЗнайти все в аптеках
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник"
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник"
3 м х 90 см №1
МТК Максімед
від 40,55 грн
в 31 аптеці
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник"
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник"
1 м х 90 см №1
МТК Максімед
від 14,31 грн
в 30 аптеках
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник"
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник"
2 м х 90 см №1
МТК Максімед
від 27,40 грн
в 20 аптеках
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник"
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник"
10 м х 90 см №1
МТК Максімед
від 138,76 грн
в 19 аптеках
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник"
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник"
5 м х 90 см №1
МТК Максімед
від 69,55 грн
в 9 аптеках
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Ціни в Київ
від 14,31 грн
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Характеристики
Виробник
МТК Максімед
Форма випуску
3 м х 90 см
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби