Відріз марлевий Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Львів
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,76
Економія при броні: -0,44 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
В містах поряд
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Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.5 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
112.9 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
140.3 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
186,05
Економія при броні: -5,58 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
224.7 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
225.6 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
323.2 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
325.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
39,25
Економія при броні: -1,18 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
334.6 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні: -2,15 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Коростишів, вул. Київська, 66
363.2 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Сквира, вул. Соборна, 7
405.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні: -2,15 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
418.6 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
422.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Гореничі, вул. Столична, 1
446.7 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
447.0 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Стоянка, вул. Київська, 10
447.6 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Білогородка, вул. Будівельна, 19
448.0 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн