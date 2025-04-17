Відріз марлевий Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
29,30
Економія при броні: -0,88 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
43,40
Економія при броні: -1,30 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
192,95
Економія при броні: -5,79 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні: -2,15 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
15,35
Економія при броні: -0,46 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
29,30
Економія при броні: -0,88 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
43,40
Економія при броні: -1,30 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
148,35
Економія при броні: -4,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні: -2,15 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,76
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
186,05
Економія при броні: -5,58 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
15,35
Економія при броні: -0,46 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
29,30
Економія при броні: -0,88 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
74,35
Економія при броні: -2,23 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
148,35
Економія при броні: -4,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
4.9 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні: -2,15 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
6.0 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
6.3 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні: -2,15 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
6.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні: -2,15 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
7.1 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
7.3 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
7.6 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
7.7 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
7.7 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
7.7 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,76
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні: -2,15 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн