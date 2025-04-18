Відріз марлевий Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Одеса
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
153.6 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
348.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
39,25
Економія при броні: -1,18 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
349.5 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
368.0 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
369.1 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні: -2,15 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
394.5 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
403.6 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
407.1 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
411.3 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
421.1 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
15,35
Економія при броні: -0,46 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
29,30
Економія при броні: -0,88 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
43,40
Економія при броні: -1,30 грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
424.0 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
424.2 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
186,05
Економія при броні: -5,58 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
425.1 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні: -0,85 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
427.1 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
429.1 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні: -4,29 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
430.0 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
74,35
Економія при броні: -2,23 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
430.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні: -0,44 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні: -1,26 грн
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
107,20
Економія при броні: -3,22 грн