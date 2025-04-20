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Відріз марлевий Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Відріз марлевий Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Запоріжжя
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
199.8 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні:
-2,15 грн
69,55
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
289.1 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні:
-0,85 грн
27,40
грн
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
298.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні:
-4,29 грн
138,76
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
344.0 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
359.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні:
-0,85 грн
27,40
грн
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
370.2 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні:
-4,29 грн
138,76
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
415.3 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
107,20
Економія при броні:
-3,22 грн
103,98
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
415.3 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
415.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
425.0 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
426.0 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
429.2 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
431.5 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
15,35
Економія при броні:
-0,46 грн
14,89
грн
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
29,30
Економія при броні:
-0,88 грн
28,42
грн
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МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
43,40
Економія при броні:
-1,30 грн
42,10
грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
433.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні:
-0,85 грн
27,40
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
433.5 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
186,05
Економія при броні:
-5,58 грн
180,47
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
434.1 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,80
Економія при броні:
-1,25 грн
40,55
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
434.3 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
15,35
Економія при броні:
-0,46 грн
14,89
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
43,40
Економія при броні:
-1,30 грн
42,10
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
434.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронювати
Будь здоровий
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
434.5 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
434.9 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
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