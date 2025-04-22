Київ
Про товар
Ціни
Відріз марлевий Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Відріз марлевий Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
107,20
Економія при броні:
-3,22 грн
103,98
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
186,05
Економія при броні:
-5,58 грн
180,47
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
116.9 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
121.4 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
122.0 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
122.7 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
124.5 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
124.9 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
125.1 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,76
Економія при броні:
-0,44 грн
14,32
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максімед
71,70
Економія при броні:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
125.5 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
125.5 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
126.2 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
127.7 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
127.7 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максімед
28,25
Економія при броні:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максімед
143,05
Економія при броні:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
127.9 км
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максімед
14,80
Економія при броні:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронювати
МАРЛЕВИЙ ВІДРІЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максімед
41,85
Економія при броні:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню