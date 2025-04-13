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Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання
Бронхотонік (Bronchotonic)
3 препарати
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 58 1,5 г пакетик "бронхотонік" №20
Ключі Здоров'я
від
60,87
грн
в 26 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
1,5 г фільтр-пакет "дитячий бронхотонік" №20
Ключі Здоров'я
від
58,69
грн
в 2 аптеках інших міст
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СИРОП ВІД КАШЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ "БРОНХОТОНІК"
Сироп флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
сироп
№ 58
Дозування
1.5 г
Пакування
пакетик
фл. 100 мл
фільтр-пакет
Кількість штук в упаковці
1
20
Ціни в
Київ
від
60,87
грн
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Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Форма випуску
№ 58
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання
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