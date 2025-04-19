Бронхотонік (Bronchotonic)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Одеса
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
14.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
35.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
109.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
112.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
113.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
114.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
153.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
171.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
174.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
183.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
191.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Комерційна, 58
191.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
229.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
254.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
254.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
68,00
Економія при броні: -6,00 грн