Бронхотонік (Bronchotonic)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
11.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
130.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
81,55
Економія при броні: -2,45 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
164.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
165.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гідності, 34
166.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
185.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
185.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
187.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
189.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
190.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
71,00
Економія при броні: -6,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
190.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я