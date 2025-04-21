Бронхотонік (Bronchotonic)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
65,89
Економія при броні: -1,98 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
В містах поряд
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
60,50
Економія при броні: -1,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
73.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Попільня, вул. Героїв Майдану, 19
105.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
111.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 25
111.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
137.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
137.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 6
150.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
152.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Київська, 4-А
163.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
163.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
62,70
Економія при броні: -4,09 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 58
168.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
34,01
Економія при броні: -0,01 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 151
170.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
171.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я