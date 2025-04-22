Бронхотонік (Bronchotonic)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
81,57
Економія при броні: -2,45 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
81,59
Економія при броні: -2,45 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,03
Економія при броні: -2,10 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
116.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
81,57
Економія при броні: -2,45 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
81,57
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
122.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
124.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 126-А
125.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
128.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
128.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
83,03
Економія при броні: -2,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
129.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
73,56
Економія при броні: -2,21 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Енергетиків, 4-Б
129.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
129.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я