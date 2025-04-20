Бронхотонік (Bronchotonic)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Кривий Ріг
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Медична, 19-А/1
61.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 38
61.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
86.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
86.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Незалежності, 27
98.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
68,00
Економія при броні: -9,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
108.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
113.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
65,00
Економія при броні: -6,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
116.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
116.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
68,00
Економія при броні: -9,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
121.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я