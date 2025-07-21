колаген II типу (неденатурований) є основою хряща, важливий для формування сполучної тканини. Потрапляючи в кишечник, взаємодіє з пейєровими бляшками, які є в кишечнику місцем індукції імунної відповіді через активацію Т-клiтин, здатних виділяти протизапальні цитокіни, запобігаючи атаці Т-клітин на колаген II типу в суглобах, зменшуючи таким чином біль та запалення. Також процес десенсибілізації в пейєрових бляшках, відомий як оральна толерантність, запобігає розпізнаванню імунною системою як антигена хрящового ендогенного колагену II типу. Враховуючи даний механiзм дії, неденатурований колаген II типу може бути ефективним для відновлення та підтримання функції суглобів за наявності ознак деградації, покращуючи їx рухливість та гнучкість, зменшуючи дискомфорт та відновлюючи функцію суглобів у здорових людей.

Метилсульфонілметан (МСМ) на 34% складається з біодоступної сірки. Оскільки основою структури сполучної тканини є сірка, МСМ є ефективним при станах, що характеризуються дегенерацією суглобового хряща. Він має антиоксидантні властивості, здатний інгібувати синтез простациклінів. Основний компонент МСМ — сірка — відіграє важливу роль у синтезі колагену хряща і глюкозаміну, життєво необхідних для підтримання здоров’я кісток та суглобів.

Boswellia serrata — це дерево, що росте в гірській місцевостi Індії. Активними компонентами босвелії є терпенові босвелієві кислоти, які здатні інгібувати синтез 5-ліпооксигенази, лейкотрієнів, меншою мірою простагландинів, сприяють зниженню рівня прозапальних цитокінів, ферментів, які відіграють роль у деградації хряща.