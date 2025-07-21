Локоген (Locogen)
Локоген інструкція із застосування
Склад
1 таблетка містить: метилсульфонілметан — 500 мг, наповнювач — целюлоза мікрокристалічна; босвелія серрата (Boswellia serrata) екстракт — 100 мг, колаген II типу неденатурований — 40 мг, наповнювач — натрію кроскармелоза; покриття: глазуруючі агенти — полівініловий спирт, тальк; стабілізатори — гіцерилмоностеарат, титану діоксид, емульгатор — полісорбат 80; загущувач — полівінілпіролідон; антиспікаючий агент — магнію стеарат
Характеристика
колаген II типу (неденатурований) є основою хряща, важливий для формування сполучної тканини. Потрапляючи в кишечник, взаємодіє з пейєровими бляшками, які є в кишечнику місцем індукції імунної відповіді через активацію Т-клiтин, здатних виділяти протизапальні цитокіни, запобігаючи атаці Т-клітин на колаген II типу в суглобах, зменшуючи таким чином біль та запалення. Також процес десенсибілізації в пейєрових бляшках, відомий як оральна толерантність, запобігає розпізнаванню імунною системою як антигена хрящового ендогенного колагену II типу. Враховуючи даний механiзм дії, неденатурований колаген II типу може бути ефективним для відновлення та підтримання функції суглобів за наявності ознак деградації, покращуючи їx рухливість та гнучкість, зменшуючи дискомфорт та відновлюючи функцію суглобів у здорових людей.
Метилсульфонілметан (МСМ) на 34% складається з біодоступної сірки. Оскільки основою структури сполучної тканини є сірка, МСМ є ефективним при станах, що характеризуються дегенерацією суглобового хряща. Він має антиоксидантні властивості, здатний інгібувати синтез простациклінів. Основний компонент МСМ — сірка — відіграє важливу роль у синтезі колагену хряща і глюкозаміну, життєво необхідних для підтримання здоров’я кісток та суглобів.
Boswellia serrata — це дерево, що росте в гірській місцевостi Індії. Активними компонентами босвелії є терпенові босвелієві кислоти, які здатні інгібувати синтез 5-ліпооксигенази, лейкотрієнів, меншою мірою простагландинів, сприяють зниженню рівня прозапальних цитокінів, ферментів, які відіграють роль у деградації хряща.
Рекомендації з вживання
рекомендована для загального зміцнення організму та підтримки нормального функціонування імунної системи, опорно-рухового апарату, як джерело біологічно активних речовин, які відіграють роль в утворенні колагенових фібрил у суглобах, забезпечують тим самим здоров’я й еластичність хряща, запобігаючи його пошкодженню й руйнуванню, підтримують нормальний функціональний стан суглобів у здорових людей. Може бути використана для полегшення стану в післяопераційний та посттравматичний періоди.
Використовувати дорослим по 1 таблетці на добу за 2 год до або після прийому їжі.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не використовувати після завершения дати мінімального терміну придатності, зазначеного на упаковці. Вживання дієтичної добавки не замінює здоровий спосіб життя та повноцінне харчування. При використанні протягом 3 міс слід проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
не слід вживати особам, які мають індивідуальну непереносимість компонентів продукту. Не рекомендується дітям. Продукт не перевірявся у період вагітності та лактації.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в сухому й недоступному для дітей місці.