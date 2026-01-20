Київ
Про товар
Ціни
Локоген (Locogen)
Локоген (Locogen)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 68 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
589,36
Економія при броні:
-92,77 грн
496,59
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
578,42
Економія при броні:
-81,83 грн
496,59
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
581,40
Економія при броні:
-51,30 грн
530,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
394,53
Економія при броні:
-46,49 грн
348,04
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
513,32
грн
Забронювати
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
591,50
Економія при броні:
-69,70 грн
521,80
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
591,35
Економія при броні:
-94,76 грн
496,59
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
593,24
Економія при броні:
-96,65 грн
496,59
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
584,90
Економія при броні:
-58,75 грн
526,15
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
566,14
Економія при броні:
-106,57 грн
459,57
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
576,92
Економія при броні:
-117,39 грн
459,53
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
573,15
Економія при броні:
-113,62 грн
459,53
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
394,53
Економія при броні:
-46,02 грн
348,51
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
507,87
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
591,50
Економія при броні:
-69,00 грн
522,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
591,50
Економія при броні:
-69,00 грн
522,50
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
181,98
Економія при броні:
-28,82 грн
153,16
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
394,53
Економія при броні:
-46,49 грн
348,04
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Винниченка Володимира, 2
1.1 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
585,00
Економія при броні:
-62,50 грн
522,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
583,46
Економія при броні:
-20,76 грн
562,70
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню