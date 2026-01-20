Київ
Локоген (Locogen)

Локоген (Locogen)

Львів (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 141 аптеках у Львів
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.3 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
565,70 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
559,00
Економія при броні: -36,50 грн
522,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
579,48
Економія при броні: -110,13 грн
469,35 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
388,39
Економія при броні: -39,89 грн
348,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
507,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Дорошенка, 2
0.7 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
572,10
Економія при броні: -49,60 грн
522,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
177,27
Економія при броні: -3,28 грн
173,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
565,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
397,67
Економія при броні: -88,26 грн
309,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
603,10
Економія при броні: -134,08 грн
469,02 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
574,60
Економія при броні: -52,10 грн
522,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
565,70 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
388,39
Економія при броні: -39,89 грн
348,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
582,30
Економія при броні: -59,80 грн
522,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
355,08
Економія при броні: -6,57 грн
348,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
565,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
605,49
Економія при броні: -126,48 грн
479,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
388,39
Економія при броні: -39,89 грн
348,51 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
383,26
Економія при броні: -34,75 грн
348,51 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
574,60
Економія при броні: -52,10 грн
522,50 грн
ГоловнаКошикОбране