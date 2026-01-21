Київ
Локоген (Locogen)

Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
372,91
Економія при броні: -18,18 грн
354,73 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
552,29
Економія при броні: -26,27 грн
526,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
557,88
Економія при броні: -25,30 грн
532,58 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
588,00
Економія при броні: -56,50 грн
531,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
585,00
Економія при броні: -53,50 грн
531,50 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
576,30
Економія при броні: -91,72 грн
484,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
552,41
Економія при броні: -16,61 грн
535,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
585,00
Економія при броні: -53,50 грн
531,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
561,65
Економія при броні: -77,07 грн
484,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
507,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
549,94
Економія при броні: -65,36 грн
484,58 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
559,34
Економія при броні: -48,22 грн
511,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
560,25
Економія при броні: -82,29 грн
477,96 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
507,87 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
183,22
Економія при броні: -7,73 грн
175,49 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
573,57
Економія при броні: -62,45 грн
511,12 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
556,04
Економія при броні: -29,83 грн
526,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
562,71
Економія при броні: -27,49 грн
535,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
182,39
Економія при броні: -10,94 грн
171,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
575,47
Економія при броні: -64,06 грн
511,41 грн
