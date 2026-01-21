Київ
Локоген (Locogen)
Локоген (Locogen)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
372,91
Економія при броні:
-18,18 грн
354,73
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
552,29
Економія при броні:
-26,27 грн
526,02
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
557,88
Економія при броні:
-25,30 грн
532,58
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
588,00
Економія при броні:
-56,50 грн
531,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
585,00
Економія при броні:
-53,50 грн
531,50
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
576,30
Економія при броні:
-91,72 грн
484,58
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
552,41
Економія при броні:
-16,61 грн
535,80
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
585,00
Економія при броні:
-53,50 грн
531,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
561,65
Економія при броні:
-77,07 грн
484,58
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
507,87
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
549,94
Економія при броні:
-65,36 грн
484,58
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
559,34
Економія при броні:
-48,22 грн
511,12
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
560,25
Економія при броні:
-82,29 грн
477,96
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
507,87
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
183,22
Економія при броні:
-7,73 грн
175,49
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
573,57
Економія при броні:
-62,45 грн
511,12
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
556,04
Економія при броні:
-29,83 грн
526,21
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
562,71
Економія при броні:
-27,49 грн
535,22
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
182,39
Економія при броні:
-10,94 грн
171,45
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
575,47
Економія при броні:
-64,06 грн
511,41
грн
Забронювати
