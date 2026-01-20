Київ
Локоген (Locogen)
Локоген (Locogen)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 420 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
483,41
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
576,20
Економія при броні:
-53,70 грн
522,50
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
507,87
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
593,48
Економія при броні:
-125,07 грн
468,41
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
548,40
Економія при броні:
-102,37 грн
446,03
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
582,52
Економія при броні:
-99,05 грн
483,47
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
507,87
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
546,96
Економія при броні:
-78,56 грн
468,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
545,32
Економія при броні:
-70,13 грн
475,19
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
576,20
Економія при броні:
-53,70 грн
522,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
550,07
Економія при броні:
-17,46 грн
532,61
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
578,81
Економія при броні:
-67,90 грн
510,91
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
565,70
грн
Забрати 21.01 після 14:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
507,87
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
565,70
грн
Забрати 21.01 після 14:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
586,53
Економія при броні:
-93,67 грн
492,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
584,64
Економія при броні:
-76,72 грн
507,92
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
615,73
Економія при броні:
-107,81 грн
507,92
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
510,84
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Локоген таблетки блістер №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
526,08
Економія при броні:
-15,78 грн
510,30
грн
Забронювати
