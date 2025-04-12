Перед застосуванням препарату слід ретельно прочистити ніс.

Мераліс® Адванс, 0,05% спрей назальний, призначають дітям віком від 2 до 12 років по 1 впорскуванню у кожен носовий хід 1 ˗ 2 рази на добу.

Мераліс® Адванс, 0,1% спрей назальний, призначають дорослим та дітям віком від 12 років по 1 впорскуванню у кожен носовий хід 2 ˗ 3 рази на добу.

Препарат потрібно використовувати не більше 5 днів, якщо лікар не рекомендував іншої тривалості курсу лікування.

Застосування препарату Мераліс® Адванс можна відновити після кількох днів перерви. Довготривале застосування лікарського засобу може спричинити атрофію слизової оболонки носа. У разі хронічного нежитю лікарський засіб Мераліс® Адванс можна застосовувати під наглядом лікаря через небезпеку виникнення атрофії слизової оболонки носа.

Перед першим застосуванням препарат необхідно кілька разів (5 разів) розпилити у повітря, щоб досягти рівномірної дози.

Якщо флакон з препаратом не використовується протягом декількох днів, необхідно принаймні 1 раз розпилити у повітря, щоб досягти рівномірної дози.

З міркувань гігієни та для запобігання розповсюдження інфекції кожен флакон спрею повинен використовуватися тільки однією людиною.