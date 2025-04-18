Мераліс адванс (Meralys advance)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 281 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
194,26
Економія при броні: -37,63 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
198,66
Економія при броні: -31,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
199,53
Економія при броні: -42,81 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
197,76
Економія при броні: -30,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,80
Економія при броні: -21,10 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
218,20
Економія при броні: -46,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
191,20
Економія при броні: -22,50 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
219,90
Економія при броні: -48,30 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,10
Економія при броні: -19,40 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
225,90
Економія при броні: -54,30 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
195,66
Економія при броні: -35,16 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
198,77
Економія при броні: -21,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
210,09
Економія при броні: -43,43 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
204,75
Економія при броні: -17,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
203,04
Економія при броні: -36,38 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
205,31
Економія при броні: -17,79 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.