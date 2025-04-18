Мераліс адванс (Meralys advance)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 323 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,50
Економія при броні: -26,82 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
218,09
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
194,39
Економія при броні: -19,24 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
193,36
Економія при броні: -14,24 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
201,22
Економія при броні: -37,73 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
201,10
Економія при броні: -33,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
206,45
Економія при броні: -43,23 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
204,33
Економія при броні: -37,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
190,80
Економія при броні: -24,20 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
215,50
Економія при броні: -48,50 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
201,80 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
227,00 грн