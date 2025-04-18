Мераліс адванс (Meralys advance)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 891 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
191,20
Економія при броні: -20,90 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
215,30
Економія при броні: -43,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
187,50
Економія при броні: -17,20 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
228,70
Економія при броні: -56,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
228,20
Економія при броні: -29,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
203,46
Економія при броні: -37,69 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,57
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
217,50
Економія при броні: -46,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
196,63
Економія при броні: -30,13 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
203,88
Економія при броні: -36,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
191,00
Економія при броні: -20,70 грн
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
216,80
Економія при броні: -44,90 грн