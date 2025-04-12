Залежно від розміру поверхні болючої ділянки мазь нанести товстим шаром та ретельно втирати в шкіру 2–3 рази на добу, на ніч можна наносити мазь під пов’язку. Курс лікування залежить від тяжкості перебігу захворювання, а також від характеру супутньої терапії і визначається лікарем індивідуально, але не має перевищувати 4–6 тижнів протягом року.