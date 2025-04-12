Живокост Артолія (Symphytum Artolia)
Живокост Артолія інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г мазі містить живокосту настойки (Symphyti tinctura (1:10), екстрагент — етанол 40%) — 100 мг, вітаміну Е масляного розчину 98% (у перерахуванні на 100% вміст вітаміну Е) — 10 мг;
допоміжні речовини: парафін білий м’який, олія оливкова, гліцерин, емульгатор Т-2, метилпарагідроксибензоат (Е 218), ароматизатор 482.056, вода очищена.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: мазь від кремового до світло-коричневого кольору з характерним запахом.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м’язовому болю. Код АТХ М02А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Дія препарату визначається компонентами, що входять до складу препарату: алантоїн, слиз та дубильні речовини. Таніни живокосту прискорюють процеси загоювання ран і виразкових уражень, алантоїн стимулює ріст кісткової тканини, процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, чинить кровоспинну та протизапальну дію.
Фармакокінетика.
Не визначалась.
Показання
Ревматичний біль, невралгія, ішіас, люмбаго, радикуліт, міалгія, артралгія, остеохондроз, артрити; спортивні, побутові травми (удари, розтягнення сухожиль, закриті переломи кісток). Сухість та тріщини шкіри; рани, які тривалий час не загоюються; трофічні виразки.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
Для уникнення появи побічних ефектів необхідно заздалегідь нанести невелику кількість мазі на шкіру для визначення індивідуальної чутливості. Не наносити на шкіру з проявами алергічної реакції, на слизові оболонки, на відкриті рани. Не допускати потрапляння мазі в очі.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовувати препарат у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Невідома.
Спосіб застосування та дози
Залежно від розміру поверхні болючої ділянки мазь нанести товстим шаром та ретельно втирати в шкіру 2–3 рази на добу, на ніч можна наносити мазь під пов’язку. Курс лікування залежить від тяжкості перебігу захворювання, а також від характеру супутньої терапії і визначається лікарем індивідуально, але не має перевищувати 4–6 тижнів протягом року.
Діти
Застосування препарату у дітей та підлітків віком до 18 років протипоказано.
Передозування
Можливе посилення проявів побічних реакцій. При появі симптомів алергії препарат слід відмінити, змити залишки зі шкіри. Терапія симптоматична.
Побічні реакції
Можливі реакції гіперчутливості (у т.ч. свербіж, набряк, пропасниця).
Термін придатності
4 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 ºС у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 г або по 40 г у тубі в пачці, по 25 г або по 50 г, або по 90 г у банці в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.