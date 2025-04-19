Живокост Артолія (Symphytum Artolia)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
126,13
Економія при броні: -5,73 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
158,44
Економія при броні: -7,20 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
240,79
Економія при броні: -15,22 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
128,38
Економія при броні: -7,98 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
161,27
Економія при броні: -10,03 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
247,21
Економія при броні: -21,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
127,26
Економія при броні: -7,86 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
156,95
Економія при броні: -9,69 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
244,98
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
271,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
128,16
Економія при броні: -8,76 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
178,35
Економія при броні: -12,19 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
240,30
Економія при броні: -16,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
140,46
Економія при броні: -8,12 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
284,84
Економія при броні: -15,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
271,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
175,89
Економія при броні: -9,73 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
235,95
Економія при броні: -11,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
127,91
Економія при броні: -7,51 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
244,19
Економія при броні: -20,18 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
136,74
Економія при броні: -7,38 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
171,44
Економія при броні: -9,25 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
246,12
Економія при броні: -19,28 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
160,03
Економія при броні: -8,79 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
284,62
Економія при броні: -14,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,94
Економія при броні: -9,58 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
287,94
Економія при броні: -18,51 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
121,53
Економія при броні: -4,22 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
155,65
Економія при броні: -5,40 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
271,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
124,42
Економія при броні: -5,02 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,59
Економія при броні: -6,35 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
235,19
Економія при броні: -8,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
159,22
Економія при броні: -7,98 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
237,61
Економія при броні: -10,77 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
126,59
Економія при броні: -6,19 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
159,02
Економія при броні: -7,78 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
241,67
Економія при броні: -25,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
126,70
Економія при броні: -6,30 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
159,16
Економія при броні: -7,92 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
235,60
Економія при броні: -19,63 грн