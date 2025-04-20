Живокост Артолія (Symphytum Artolia)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
271,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
126,23
Економія при броні: -6,83 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
159,89
Економія при броні: -8,65 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
231,42
Економія при броні: -47,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
232,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
127,33
Економія при броні: -6,93 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
236,84
Економія при броні: -11,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
125,39
Економія при броні: -5,99 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
158,82
Економія при броні: -7,58 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
235,10
Економія при броні: -50,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
124,63
Економія при броні: -4,23 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
234,84
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
125,88
Економія при броні: -6,48 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
240,22
Економія при броні: -19,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
271,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
135,51
Економія при броні: -6,15 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
244,94
Економія при броні: -24,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
125,97
Економія при броні: -8,56 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
251,93
Економія при броні: -47,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
271,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
140,64
Економія при броні: -9,40 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
246,32
Економія при броні: -41,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
124,83
Економія при броні: -7,42 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
248,50
Економія при броні: -43,88 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
271,40 грн