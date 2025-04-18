Живокост Артолія (Symphytum Artolia)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 338 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
124,63
Економія при броні: -4,78 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,58
Економія при броні: -6,04 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
233,74
Економія при броні: -37,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
135,15
Економія при броні: -5,65 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
173,56
Економія при броні: -7,26 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
244,18
Економія при броні: -48,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
263,70
Економія при броні: -61,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
263,90
Економія при броні: -62,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
152,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
263,70
Економія при броні: -61,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
122,47
Економія при броні: -4,91 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
154,19
Економія при броні: -6,18 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
233,86
Економія при броні: -23,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"