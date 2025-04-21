Живокост Артолія (Symphytum Artolia)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
124,17
Економія при броні: -6,76 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
231,51
Економія при броні: -26,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
130,22
Економія при броні: -6,84 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
159,63
Економія при броні: -8,39 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
247,85
Економія при броні: -42,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
125,86
Економія при броні: -5,46 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,07
Економія при броні: -6,82 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
238,21
Економія при броні: -33,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,30
Економія при броні: -6,06 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
232,85
Економія при броні: -27,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
118,45
Економія при броні: -6,01 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
170,86
Економія при броні: -8,67 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
235,85
Економія при броні: -11,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,46
Економія при броні: -7,21 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
234,63
Економія при броні: -10,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,89
Економія при броні: -6,55 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
160,83
Економія при броні: -7,59 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
233,92
Економія при броні: -24,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
177,48
Економія при броні: -11,32 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
233,82
Економія при броні: -24,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн