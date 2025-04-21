Київ
Живокост Артолія (Symphytum Artolia)

Живокост Артолія (Symphytum Artolia)

Вінниця (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 100 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
124,17
Економія при броні: -6,76 грн
117,41 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
231,51
Економія при броні: -26,55 грн
204,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
198,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
130,22
Економія при броні: -6,84 грн
123,38 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
159,63
Економія при броні: -8,39 грн
151,24 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
247,85
Економія при броні: -42,89 грн
204,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
198,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
124,50 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
219,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
125,86
Економія при броні: -5,46 грн
120,40 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,07
Економія при броні: -6,82 грн
150,25 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
238,21
Економія при броні: -33,25 грн
204,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
108,17 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
198,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,30
Економія при броні: -6,06 грн
151,24 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
232,85
Економія при броні: -27,89 грн
204,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
113,00 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
226,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
118,45
Економія при броні: -6,01 грн
112,44 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
170,86
Економія при броні: -8,67 грн
162,19 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
235,85
Економія при броні: -11,41 грн
224,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,46
Економія при броні: -7,21 грн
150,25 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
234,63
Економія при броні: -10,19 грн
224,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,89
Економія при броні: -6,55 грн
132,34 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
160,83
Економія при броні: -7,59 грн
153,24 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
233,92
Економія при броні: -24,72 грн
209,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
177,48
Економія при броні: -11,32 грн
166,16 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
233,82
Економія при броні: -24,62 грн
209,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Живокост Артолія мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолія мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолія мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
ГоловнаКошикОбране