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Вітамін K1 (Vitamin K1) (350095) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамін K1 (Vitamin K1)
Ціна в місті Київ
від 318,00 грн
Без рецепта
10 шт від 318,00 грн 100 шт, 100 мкг Немає в наявності
В наявності в 462 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин