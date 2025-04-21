Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
601,92
Економія при броні: -82,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
584,40
Економія при броні: -74,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
600,71
Економія при броні: -80,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
584,40
Економія при броні: -74,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
591,96
Економія при броні: -72,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
576,80
Економія при броні: -67,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
557,50
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
584,40
Економія при броні: -74,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
584,40
Економія при броні: -74,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
576,80
Економія при броні: -67,30 грн