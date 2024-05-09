ФІТОМЕНАДІОН (PHYTOMENADIONUM) Діюча речовина
гемостатична.
профілактика та лікування кровотеч, що зумовлені зниженим згортанням крові, спричиненим гіповітамінозом або авітамінозом К1; лікування геморагічних ускладнень; гіпокоагуляція після тривалої обструкції жовчних шляхів та на ранніх стадіях цирозу печінки; кишкові захворювання, що пов’язані з порушенням всмоктування, після тривалого лікування а/б, сульфаніламідами і саліцилатами; геморагічні явища у новонароджених, маткові кровотечі; у хірургії при довготривалих жовчних дренажах та при передопераційній підготовці пацієнтів зі зниженим згортанням крові.
кровотечі після терапії непрямими антикоагулянтами: дорослим у тяжких випадках 10-20 мг (1-2 амп.), розведеного у 5-10 мл води д/ін’єк. або 5℅ р-ну глюкози, вводити повільно в/в; якщо кровотеча не зупиняється, то ч/з 3-4 год допускається повторне введення; у невідкладних ситуаціях обов’язкове вливання свіжої крові; в легших випадках застосовують p/os (крап.) або в/м в дозі 10 мг; профілактика та лікування кровотеч при хворобах жовчних шляхів та печінки: при незначному зниженні факторів згортання дорослим 5-10 мг в/м 3 р/тижд.; при більш тяжкому зниженні згортання крові та при відкритих кровотечах -1-2 мл в/м 1-2 р/добу до нормалізації рівня протромбінового комплексу; при менш розвинених стадіях цирозу печінки - в/м 20-30 мг 3 р/тижд.; профілактика кровотеч перед хірургічними втручаннями у пацієнтів зі зниженим рівнем коагуляційних факторів: перед ургентними хірургічними втручаннями дорослим в/в від 5 мг до 20 мг (0,5-2 амп.), у менш екстрених випадках - в/м 10-20 мг/добу за 4-6 год до планового хірургічного втручання; інші кровотечі: при зниженому рівні факторів ІІ, VII та X, при кровотечах різного походження 10-20 мг в/м до коригування коагуляції; найвища разова доза 20 мг, вища добова доза 40 мг; кровотечі у новонароджених: 10-20 мг в/м вводять породіллі за 48 год. до очікуваних пологів, але не пізніше ніж за 2 год. до пологів, або новонародженому відразу після народження в/м в дозі, яка не перевищує 1 мг; у випадках, якщо новонародженому показано введення препарату вдруге чи втретє, застосовувати у вигляді оральних крап. з молоком; рекомендовані дози для дітей: новонароджені - не більше 1 мг; до 1 р. - 1- 2,5 мг; 1-6 р. - 2,5-5 мг; 6-15 р. - 5-10 мг.
підвищена чутливість до компонентів препарату; дефіцит глюкозо-6- фосфат-дегідрогенази; гіперкоагуляція; тромбоемболія; гемолітична хвороба новонароджених; тяжка ПН.
гіперчутливість (шкірні висипання); запалення; пекучий біль; пітливість; ціаноз; у поодиноких випадках серцево-судинний колапс; бронхоспазм; гемолітична анемія при дефіциті глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази, гіпербілірубінемії в новонароджених; у недоношених дітей і новонароджених може виникнути ядерна жовтяниця, жовтяниця та гемолітична анемія при повільній біотрансформації фітоменадіону в печінці.