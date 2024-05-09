кровотечі після терапії непрямими антикоагулянтами: дорослим у тяжких випадках 10-20 мг (1-2 амп.), розведеного у 5-10 мл води д/ін’єк. або 5℅ р-ну глюкози, вводити повільно в/в; якщо кровотеча не зупиняється, то ч/з 3-4 год допускається повторне введення; у невідкладних ситуаціях обов’язкове вливання свіжої крові; в легших випадках застосовують p/os (крап.) або в/м в дозі 10 мг; профілактика та лікування кровотеч при хворобах жовчних шляхів та печінки: при незначному зниженні факторів згортання дорослим 5-10 мг в/м 3 р/тижд.; при більш тяжкому зниженні згортання крові та при відкритих кровотечах -1-2 мл в/м 1-2 р/добу до нормалізації рівня протромбінового комплексу; при менш розвинених стадіях цирозу печінки - в/м 20-30 мг 3 р/тижд.; профілактика кровотеч перед хірургічними втручаннями у пацієнтів зі зниженим рівнем коагуляційних факторів: перед ургентними хірургічними втручаннями дорослим в/в від 5 мг до 20 мг (0,5-2 амп.), у менш екстрених випадках - в/м 10-20 мг/добу за 4-6 год до планового хірургічного втручання; інші кровотечі: при зниженому рівні факторів ІІ, VII та X, при кровотечах різного походження 10-20 мг в/м до коригування коагуляції; найвища разова доза 20 мг, вища добова доза 40 мг; кровотечі у новонароджених: 10-20 мг в/м вводять породіллі за 48 год. до очікуваних пологів, але не пізніше ніж за 2 год. до пологів, або новонародженому відразу після народження в/м в дозі, яка не перевищує 1 мг; у випадках, якщо новонародженому показано введення препарату вдруге чи втретє, застосовувати у вигляді оральних крап. з молоком; рекомендовані дози для дітей: новонароджені - не більше 1 мг; до 1 р. - 1- 2,5 мг; 1-6 р. - 2,5-5 мг; 6-15 р. - 5-10 мг.