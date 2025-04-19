Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
643,10
Економія при броні: -89,74 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
595,58
Економія при броні: -68,66 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
604,36
Економія при броні: -91,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
595,64
Економія при броні: -81,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
584,41
Економія при броні: -31,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
602,14
Економія при броні: -48,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн